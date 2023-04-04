Духовна незалежність і амбітний саміт НАТО: Зеленський звернувся до українців

Президент наголоисв, що зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде.

Президент Володимир Зеленський увечері 4 квітня традиційно звернувся до українців і розповів про найважливіші події доби.

Міжнародні контакти

Президент Зеленський:

Звернувся до парламенту Чилі

"Не важливо, яка відстань між нашими народами. Ми однаково цінуємо життя й захищаємо міжнародний порядок. Маємо позбавити РФ навіть надії на підтримку в Латинській Америці", – зазначив він.

Звернувся до губернаторів штатів США

Це вперше таке особливе звернення саме до обраних громадянами представників кожного штату. Глава держави подякував їм за підтримку

Подякував премʼєр-міністрові Канади Джастінові Трюдо за підтримку.

Зокрема, за фінансову допомогу обсягом 2 мільярди 400 мільйонів канадських доларів, які наш бюджет уже отримав.

Говорив з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії

"Наші кроки у євроінтеграції, наші спільні заходи, які готуємо. Новий санкційний пакет Євросоюзу, який неодмінно має продовжити лінію тиску на Росію, тиску, щоб зменшити її терористичний потенціал, її загрозу", – зазначив Зеленський.

Також сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців.

"Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає окупантів до неминучої, справедливої відповідальності", – переконаний глава держави.

НАТО

Президент наголосив, що сьогодні відбулась історична подія для всієї Європи – Фінляндія стає 31-м членом НАТО. На його думку, Альянс міцнішає на східному фланзі.

"Російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість – швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур", – сказав Зеленський.

Також він спрогнозував, що саміт НАТО цього року у Вільнюсі може бути "достатньо амбітним".

"Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована", – переконаний президент.

Ситуація на фронті

Президент постійно перебуває на звʼязку із нашими командувачами. Сьогодні відбувся спеціальний формат військової наради. Генерал Сирський доповідав про Бахмут, Головнокомандувач ЗСУ Залужний та керівник ГУР Буданов – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються, запевнив Зеленський.

"Я дякую всім, хто в бою заради України! Авдіївка й Бахмут, Марʼїнка та Красногорівка, кожен гарячий напрямок", – додав він.

Духовна незалежність

"Тримаємо під контролем і внутрішню ситуацію, зокрема щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде", – наголосив Зеленський.

Допомога США

За словами Зеленського, США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. До пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, ППО, артилерії.