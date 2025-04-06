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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Духовний радник Трампа назвав терором удар російської ракети по Кривому Рогу

Марк Бернс вважає, що весь світ повинен засудити жорстокість держави-агресорки.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марк Берс у Кривому Розі

Пастор Марк Бернс у Кривому Розі / © Пастор Марк Бернс на Х

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс побував на місці удару російської ракети по Кривому Рогу і назвав цей обстріл терором.

«Вчора російська ракета обстріляла Кривий Ріг, загинули 16 осіб, у тому числі 6 дітей. Трагічна втрата невинних життів», — написав він у неділю, 6 квітня, на платформі Х, опублікувавши фото з місця ракетного удару.

Марк Бернс вважає, що весь світ повинен засудити жорстокість держави-агресорки.

«Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти такого терору. Віра — це вибір, а не почуття», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше пастор Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, щоб на власні очі побачити наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України.

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