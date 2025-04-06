Духовний радник Трампа назвав терором удар російської ракети по Кривому Рогу

Пастор Марк Бернс у Кривому Розі / © Пастор Марк Бернс на Х

Реклама

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс побував на місці удару російської ракети по Кривому Рогу і назвав цей обстріл терором.

«Вчора російська ракета обстріляла Кривий Ріг, загинули 16 осіб, у тому числі 6 дітей. Трагічна втрата невинних життів», — написав він у неділю, 6 квітня, на платформі Х, опублікувавши фото з місця ракетного удару.

Марк Бернс вважає, що весь світ повинен засудити жорстокість держави-агресорки.

Реклама

«Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти такого терору. Віра — це вибір, а не почуття», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше пастор Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, щоб на власні очі побачити наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України.