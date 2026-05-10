"Думала, не виживу": історія 77-річної бабусі, яку вважали загиблою після удару РФ

Бабуся, яку врятували бійці

77-річну Антоніну Хорунжу, яку вважали загиблою після ворожого удару, вдалося врятувати завдяки українським військовим. Після року розлуки жінка нарешті змогла побачитися зі своєю онукою.

Про це повідомляє Третій армійський корпус.

Дата публікації 12:44, 10.05.26

За словами родини, після обстрілу вони були впевнені, що бабуся загинула під завалами. Однак згодом онука випадково впізнала її на відео евакуації, яке оприлюднили військові Третього армійського корпусу.

Евакуацію Антоніни Павлівни проводили бійці 60-ї окремої механізованої бригади із застосуванням наземного роботизованого комплексу.

Сама жінка розповіла, що під час порятунку зазнала травм і пережила надзвичайно важкий шлях.

«Я дуже часто падала. А вітер такий… І дощ, і сніг. Молила Бога, щоб вижити. Думаю: „Я дійду, як-небудь, долізу“, — згадує Антоніна Хорунжа.

Вона також зізналася, що не очікувала такої уваги до своєї історії та щаслива, що змогла знову побачити рідних після року невідомості.

Як ми писали, на Донеччині 77-річну жінку врятували з-під обстрілів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Військові 60-ї ОМБр виявили її в зоні, де тривав ворожий вогонь. Для евакуації використали робот, який безпечно вивіз жінку з небезпечної території. Операцію проводили бійці підрозділу безпілотних систем «Cerberus». Евакуація відбулася під постійною загрозою обстрілів.

