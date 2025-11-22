"Думала, розстрілювати везуть": звільнена з білоруської неволі українка не стримала емоцій (відео)

Марія Місюк / © скриншот з відео

Реклама

Звільнена з білоруської неволі 18-річна Марія Місюк до останнього моменту не знала, що сьогодні, 22 листопада, вона повернеться до України.

Про це йдеться у відео, яке опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Я думала, що мене в ліс розстрілювати везуть», — зізналася вона після того, як перетнула кордон.

Реклама

Молода дівчина не стримувала емоцій, на її очі наверталися сльози.

Марія також була дещо шокованою тим, що її особисто зустрів керівник ГУР, голова Координаційного штабу Кирило Буданов.

У березні минулого року 16-річна Марія була затримана у Білорусі та звинувачена нібито у «тероризмі».

Білоруський суд засудив українку до позбавлення волі в колонії в умовах загального режиму.

Реклама

Разом із Марією Місюк сьогодні до України повернулося ще 30 українців.

Нагадаємо, раніше в Координаційному штабі повідомили, що серед повернених громадян — жінки та чоловіки, які були затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення — від 2 до 11 років. Серед звільнених цивільних є особи, хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Режим Лукашенка заявив, що звільнення українців відбулося у рамках досягнутих домовленостей з президентом США Дональдом Трампом.