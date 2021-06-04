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Думали, що ЄС: двоє німців на велосипедах під час навколосвітньої подорожі незаконно в'їхали до України

Думали, що ЄС: двоє німців на велосипедах під час навколосвітньої подорожі незаконно в'їхали до України

Держприкордонслужба України

Чоловіки думали, що Україна входить до ЄС, тому вирішили їхати навпростець.

Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули польсько-український кордон під час мандрівки світом на велосипедах. Чоловіки зізналися, що думали, що Україна входить до ЄС, тому перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби. 

Прикордонники Львівського загону затримали двох німців вночі 3 червня на кордоні з Польщею у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Грушів". Військові зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. Прикордонний наряд прибув на місце і виявив двох чоловіків на велосипедах.

Як виявилося, порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ.

Свою мандрівку німці почали з Дюссельдорфа близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

© Держприкордонслужба України
Держприкордонслужба України

Нагадаємо, на кордоні України з Росією у Сумській області працівники ДПСУ затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно потрапити на територію нашої держави. Порушник запевняв, що він — громадянин України. Проте після того, як прикордонники знайшли у нього ксерокопію паспорта, зізнався, що є росіянином. Сам документ він закопав десь у лісі.