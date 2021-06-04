Думали, що ЄС: двоє німців на велосипедах під час навколосвітньої подорожі незаконно в'їхали до України

Чоловіки думали, що Україна входить до ЄС, тому вирішили їхати навпростець.

Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули польсько-український кордон під час мандрівки світом на велосипедах. Чоловіки зізналися, що думали, що Україна входить до ЄС, тому перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Прикордонники Львівського загону затримали двох німців вночі 3 червня на кордоні з Польщею у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Грушів". Військові зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. Прикордонний наряд прибув на місце і виявив двох чоловіків на велосипедах.

Як виявилося, порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ.

Свою мандрівку німці почали з Дюссельдорфа близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

Держприкордонслужба України

Нагадаємо, на кордоні України з Росією у Сумській області працівники ДПСУ затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно потрапити на територію нашої держави. Порушник запевняв, що він — громадянин України. Проте після того, як прикордонники знайшли у нього ксерокопію паспорта, зізнався, що є росіянином. Сам документ він закопав десь у лісі.

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