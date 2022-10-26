Думали зламався алкотестер: у Польщі за кермом затримали українця-"рекордсмена"

У Польщі українець сів за кермо з 6 проміле алкоголю в крові.

Очевидці в Польщі затримали українця за кермом, який мав 6 проміле алкоголю в крові.

Про це повідомляє ІnРoland.

Інцидент стався у польському місті Новий Томишль Великопольського воєводства. Очевидець події помітив водія VW Golf, який заїхав на стоянку. Чоловіка стурбувало те, як їхав водій і як поводився.

Він підійшов до керманича, щоб з'ясувати, що сталося, а коли той відкрив вікно, відчув з салону різкий запах алкоголю. Свідок відібрав у п'яного, як чіп, водія ключі і викликав поліцію.

Правоохоронці перевірили українця на алкотестер і шокувалися результатами - він показав 6 проміле алкоголю в крові, що є критичною дозою.

За водіння у нетверезому стані громадянин України відповідатиме перед судом. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, великий штраф та позбавлення права кермувати авто.

Нагадаємо, що раніше в Польщі затримали українця, який мав 5 проміле алкоголю в крові. Тоді польські правоохоронці кілька разів перевіряли водія на алкотестері, бо думали, що прилад вийшов з ладу.

Раніше двоє громадян України в Польщі влаштували несанкціоновану "дискотеку" посеред дороги.

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