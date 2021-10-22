Думали зламався алкотестер: українець у Польщі шокував правоохоронців

Мало того, що водій ледь тримався на ногах, але він знайшов у собі сили покласти копам на сидіння кілька сот злотих хабара.

У Польщі в котрий раз "відзначився" українець. Його спіймали за кермом у стані сильного алкогольного сп'яніння, а показники алкотестера ввели в ступор правоохоронців з 20-річним стажем роботи.

Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Зазначається, що інцидент трапився у Тарчині (Мазовецьке воєводство). Поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який влетів автівкою у чужий паркан і безрезультатно намагався виїхати на дорогу. За кермом перебував громадянин України.

Копи витягли водія з-за керма та протестували його на тверезість.



Спочатку шоковані правоохоронці подумали, що їхній алкотестер зламався, адже показував аж 5 проміле алкоголю – майже смертельна доза для людини. Повторні тести не змінили цей показник.

Але за кілька хвилин українець подвоїв шок польських правоохоронців - він поклав між кріслами поліцейського авто кілька сотень злотих, намагаючись таким чином відкупитися.



У результаті 44-річного громадянина України заарештували. Через сильну ступінь сп’яніння його не могли допитати понад 12 годин. Один із поліцейських зазначив, що за 19 років служби ще такого не бачив.



За керування у нетверезому стані та спробу підкупу поліцейських українцю загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Польщі двоє нетверезих українців влаштували несанкціоновану "дискотеку" посеред дороги.

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