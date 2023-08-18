Думав, що матір зникла безвісти в окупації: 73-річній жінці з Донеччини допомогли відшукати сина

Від початку повномасштабного вторгнення Євдокія Іванівна втратила зв'язок зі своїми рідними та близькими. Ім’я родичів жінка пригадати не змогла.

У Хмельницькій області працівники міграційної служби допомогли 73-річній переселенці знайти сина.

Про це передає Міграційна служба Хмельницької області.

73-річна Євдокія Іванівна Тушева в жовтні минулого року була евакуйована з території Донецької області. Її розмістили в психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині. У пенсіонерки не було жодного документу.

Від початку повномасштабного вторгнення Євдокія Іванівна втратила зв'язок зі своїми рідними та близькими. Ім’я родичів жінка пригадати не змогла.

Під час проведення процедури ідентифікації особи працівники міграційної служби розшукали її сина Олександра. Для цього використали відомчі бази даних. Він вважав свою матір зниклою безвісти в окупації.

Працівники Хмельницького відділу організували відеозв'язок для мами із сином. За їхніми словами, чоловік був безмежно радий побачити і почути матір.

"Одночасно із цим міграційники встановили і місцезнаходження документів Євдокії Іванівни, які вважалися втраченими: паспорт громадянина України та пенсійне посвідчення. Як виявилось, їх надійно зберігала подруга-сусідка старенької. Вона погодилася надіслати документи на адресу інтернату", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині 96-річна жінка вперше отримала закордонний паспорт, щоб поїхати в Нідерланди.

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