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Думав, що він французький: у Франківську чоловік розгулював із прапором Росії на одязі

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Думав, що він французький: у Франківську чоловік розгулював із прапором Росії на одязі

Прапор РФ / Фото: Associated Press

Викликати правоохоронців не довелося.

В Івано-Франківську чоловік начепив на свій рукав емблему з прапором РФ та розгулював містом. Це викликало неабияке обурення у перехожих, тож вони зняли й спалили наліпку.

Про це пише "Еспресо Захід".

У Франківську чоловік розгулював із прапором РФ

У Франківську чоловік розгулював із прапором РФ

Примітно, що чоловік знайшов доволі цікаве виправдання для свого вчинку. За його словами, він вважав цей прапор французьким. Втім, люди вирішили скористатися Google, щоб продемонструвати чоловікові різницю між прапорами Росії та Франції.

Нагадаємо, правоохоронці провели профілактичну бесіду з рівнянкою, яка вивісила у себе на балконі рушник із гербом Північного флоту Росії. Місцеві жителі були обурені та негайно викликали на місце правоохоронців.

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Дата публікації
Перегляди
4079
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