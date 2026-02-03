Думав, що переїв: несподівана знахідка в кишківнику ледь не коштувала чоловікові життя

Лікарі у Львові

Українець опинився за крок до смерті через сторонній предмет у кишківнику, який лікарі спершу прийняли за великий жовчний камінь. Неочікуваною причиною важких ускладнень виявилася персикова кісточка.

Про це повідомляє Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького.

Пан Григорій спершу звернувся до районної лікарні, де під час ендоскопії лікарі виявили так званий «жовчний конкремент» — великий камінь у просвіті дванадцятипалої кишки. Медики запідозрили жовчну норицю та направили пацієнта до Львова.

У львівських медзакладах чоловікові провели додаткові обстеження — комп’ютерну томографію та повторну ендоскопію. Результати вказували на холедоходуоденальну норицю, однак усі спроби дістати утворення були безуспішними. Зрештою пацієнт звернувся до Університетської лікарні.

За час, поки чоловік їздив між лікарнями, стороннє тіло спричинило часткову кишкову непрохідність, утворення дивертикула та пролежень стінки кишки. Як наслідок — порушився відтік жовчі, у пацієнта розвинулися механічна жовтяниця та холангіт — небезпечні для життя стани.

«Ми бачили на КТ, що „конкремент“ має нестандартну структуру — з повітрям усередині. Але навіть не припускали, що це буде персикова кісточка. Це стало повною несподіванкою», — розповів керівник клініки хірургії Назар Була.

Вражає, але медики зауважують: кісточка могла перебувати в кишківнику роками. Сам пацієнт запевняє, що останнім часом персиків не вживав. Утім, як зазначають лікарі, зволікання могло призвести до перитоніту з фатальними наслідками.

Чоловікові провели малоінвазивне ендоскопічне втручання: стороннє тіло дістали через рот без жодних розрізів, паралельно ліквідували запалення жовчних проток і встановили біліарний стент. Операція тривала менш ніж годину, а відновлення минуло швидко.

Медики закликають українців не ігнорувати тривожні сигнали організму — навіть, на перший погляд, дрібна проблема може становити смертельну загрозу.

Раніше у Львові лікарі провели складну нейрохірургічну операцію. Вони успішно видалили небезпечну пухлину з головного мозку 2‑місячної Олівії. За словами медиків, це була зовсім нетипова операція.

Пухлина локалізувалася в правому боковому шлуночку мозку. Це робило втручання надзвичайно ризикованим через близькість до структур, що відповідають за рухи, і високий кровопостачальний ризик. Операція потребувала максимальної точності й ретельної підготовки, оскільки навіть незначна помилка могла призвести до серйозних ускладнень.

Мама Олівії поділилася, що після операції дитина відновлюється й розвивається добре.