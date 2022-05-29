Думав тільки про себе особисто: Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині

Думав тільки про себе особисто: Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині

Президент Зеленський 29 травня вперше з візитом виїхав за межі Київщини та відвідав Харків і Харківську область.

Президент Володимир Зеленський 29 травня присвятив своє традиційне відеозвернення чотирьом містам України: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку і Кривому Рогу.

Зокрема, сьогодні він відвідав Харків — і саме місто, і передові позиції українських військових в області.

"Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, обпалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід і північ – туди, звідки била російська артилерія. Звідки прилітала російська бойова авіація. Вони дивляться на Росію. І у них зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе. Побачити, скільки всього вона програла за ці 95 днів повномасштабної війни проти України", — зазначив глава держави.

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Зеленський наголосив, що Росія вже програла не тільки битву за Харків, не тільки битву за Київ і північ нашої країни.

"Вона програла власне майбутнє і будь-які культурні звʼязки з вільним світом. Вони всі згоріли. Зокрема, і там, на Салтівці (мікрорайон Харкова. — Ред.).

У Харкові президент провів нараду з керівництвом області та міста.

"У них співпраця на сто відсотків – армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України", — зазначив він.

Президент звільнив очільника СБУ області Романа Дудіна.

"За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", — пояснив глава держави.

Зеленський нагадав, що третина Харківщини досі під окупацією і запевнив, що всю територію обовʼязково звільнять.

Також перед поїздкою він підписав указ про нагородження українських захисників і захисниць. 222 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Частину нагород з цього указу та інших, що були підписані раніше, президент вручив під час поїздки.

Крім того, глава держави обговорив з місцевою владою післявоєнне відновлення Харкова і Харківської області.

"Маємо застосувати тільки передові ідеї, тільки сучасні технології при відбудові. Зокрема, і безпекові технології. І найкращі пропозиції від наших партнерів. Як і Харків, так і всі інші міста і громади нашої країни, які зачепила війна, маємо зробити такими, щоб вони виглядали найбільш сучасно в Європі", — підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський назвав найпершу мішень для Росії і розповів про бої в Сєвєродонецьку.

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