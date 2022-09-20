Думають, що зможуть зупинити HIMARS і ЗСУ: Подоляк прокоментував спроби Путіна провести "референдум"

Фюрер Путін, який марить “референдумом” на окупованих українських територіях, хоче зупинити контрнаступ ЗСУ.
Кремлівський диктатор Путін намагається зупинити контрнаступ ЗСУ. Для цього він хоче провести так званий “референдум” на тимчасово окупованих територіях України.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
“Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний “референдум” зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте. Буде цікаво”, - наголосив Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що Рада ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.
Читайте також:
- "Останню розмову я ніколи не забуду": дружина військового, тіло якого знайшли в Ізюмі з браслетами на руках
- Окупанти вдарили ракетами по Слов’янську: мер показав відео з місця атаки
- Доставка поштою, "танки" біля закладів: як українці реагують на відновлення роботи McDonald’s