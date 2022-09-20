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Думають, що зможуть зупинити HIMARS і ЗСУ: Подоляк прокоментував спроби Путіна провести "референдум"

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Думають, що зможуть зупинити HIMARS і ЗСУ: Подоляк прокоментував спроби Путіна провести "референдум"

Фото: Associated Press

Фюрер Путін, який марить “референдумом” на окупованих українських територіях, хоче зупинити контрнаступ ЗСУ.

Кремлівський диктатор Путін намагається зупинити контрнаступ ЗСУ. Для цього він хоче провести так званий “референдум” на тимчасово окупованих територіях України.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

“Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний “референдум” зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте. Буде цікаво”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Рада ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
416
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