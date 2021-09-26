"Думки суб'єктивні": інфекціоніст пояснив українцям, чи є різниця між ефективністю вакцин проти коронавірусу

"Думки суб'єктивні": інфекціоніст пояснив українцям, чи є різниця між ефективністю вакцин проти коронавірусу

Усі вакцини однаково ефективно рятують від тяжкого перебігу захворювання та смерті від наслідків коронавірусу.

Вакцина проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac під назвою CoronaVac виготовлена традиційним способом, випробуваним протягом десятиліть, що є її перевагою. Інші використовувані вакцини, хоч і мають офіційне схвалення, зроблені на основі інноваційних технологій. Проте всі вони є ефективними.

Про це розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.Богомольця Сергій Крамарев в коментарі OBOZREVATEL.

Фахівець наголосив, що всі без винятку вакцини проти COVID-19 однаково ефективно рятують від тяжкого перебігу захворювання та смерті. Тому, за його словами,"не має значення, яку вакцину вибрати".

"Вакцини різні за своїм складом, різні за технологією виробництва, але результат у них один і той самий: вироблення імунітету проти коронавірусу. Вакцина CoronaVac виготовлена за допомогою традиційного способу виробництва, який виправдав себе протягом десятків років. Всі інші вакцини інноваційні. Але сьогодні ніхто не зможе сказати, що краще", – пояснив він.

Крамарев запевнив, що всі оцінки тієї чи іншої вакцини з погляду їхньої ефективності або безпеки є суб'єктивними, оскільки не ґрунтуються на наукових дослідженнях.

"Думки суб'єктивні. Звичайно, певне підґрунтя є, але в принципі ніхто нічого конкретно не скаже. Просто тому що не знає", – уточнив він.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

Як повідомлялося, уряд підтримав впровадження обов`язкової вакцинації від коронавірусу працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

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