Дурість чи ворожа ІПСО: нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, соцмережі киплять

Безугла закликала звільнити Залужного, бо у нього нібито немає жодного плану на війну.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла знову накинунался із критикою на головнокомандувача ЗСУ. Цього разу вона закликала відправити у відставку Валерія Залужного.

Про це вона написала у Facebook.

Безугла поскаржилася, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

"Так, Головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис громадян на місяць", – каже Безугла.

За її словами, ця проблема була ще влітку, як на засіданнях Ставки, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік.

"Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ - в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої", – зазначає нардепка.

На її думку, якщо військове керівництво не має задуму на 2024 рік, "а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти".

Ворожа ІПСО?

Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm назвали допис Безуглої таким, що має "ознаки спланованої ІПсО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресору РФ".

На думку аналітиків, критика Безуглою на адресу головкома підриває морально-психологічний стан українських військових.

"Такі дії з боку політикині стають підґрунтям для чуток про "розкол українського суспільства" і нібито про супротив політичної верхівки та армії. Ці дії також вкладаються у канву підривної діяльності РФ на Заході з метою зриву постачання озброєння та фінансової допомоги Україні", – вважають в InformNapalm.

У спільноті нагадали, що ніхто з командирів ЗСУ, включаючи Головнокомандувача, не має доповідати Мар’яні Безуглій про стратегічні плани, бо вона всього лише заступниця голови Комітету і не бере участі у Ставці Верховного Головнокомандувача.

"Її дії періоду повномасштабного вторгнення вказують, що їй не тільки неможна довіряти якісь військові плани, але і напроти – її треба якнайдалі тримати від армії та розвідки, бо вона методично та цілеспрямовано веде підривну діяльність, яка розхитує стійкість української армії та України загалом в умовах війни", – підсумували в InformNapalm.

Схожу думку висловила і українська журналістка Анна Молчанова.

Українці обурені: що пишуть Безуглій у соцмережах

Така пропозиція Безуглої викликала бурхливу реакцію українців у соцмережах.

Українська письменниця Оксана Мороз нагадала Безуглій, що слова нардепки мають руйнівний вплив на інформаційний простір країни.

У Мережі припустили, що Безугла – український аналог Жириновського, тобто політик – завдання якого постійно провокувати різні скандали.

Нардепці нагадали, що Залужний має безумовну довіру від українців.

Деякі користувачі були ще радикальнішими з критикою.

А політологи тим часом придумали новий "термін".

І звісно, як тут без нових мемів.