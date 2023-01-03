Душили, били і застосовували електрошокер: на Миколаївщині виявили ще одну катівню окупантів (фото)

СБУ знайшла також українців, яких окупанти впродовж місяця незаконно утримували і катували.

Служба безпеки виявила ще одну катівню російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Місце для тортур окупанти облаштували на території захопленого приватного будинку в селищі Олександрівка.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались "вибити" адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору", - йдеться у повідомленні.

Потерпілих рашисти душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер.

Під час огляду катівні правоохоронці виявили "знаряддя" тортур.

Крім того, встановлено українських громадян, яких окупанти впродовж місяця незаконно утримували і катували.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.

Катівні окупантів

У Херсонській області виявили в у будівлі суду катівню, де окупанти незаконно утримували українських громадян.

Раніше правоохоронці виявили у Херсоні місця катівень ще в чотирьох будівлях, де окупанти незаконно утримували людей і жорстоко з них знущалися.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

Наразі відомо, що Служба безпеки затримала двох колаборантів, які добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления МВД Херсонской области" та викрадали українців до катівень.

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