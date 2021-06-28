Душили і лупцювали палицею: у Харкові троє чоловіків до коми побили хлопця, який поцупив телефон

Душили і лупцювали палицею: у Харкові троє чоловіків до коми побили хлопця, який поцупив телефон

Побитого крадія забрали до лікарні.

У Харкові троє чоловіків до напів смерті побили хлопця, який, на їхню думку, поцупив в одного з них телефон. Крадія відлупцювали до втрати свідомості.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

"Хлопець в Харкові вкрав мобільний телефон у колишнього поліцейського із Запоріжжя. Той розшукав кривдника і, разом зі своїми друзями, спочатку вимагали повернути мобілку (вартість якої 20 тис грн), потім, отримавши відмову, тупо били і душили чоловіка", - повідомляють очевидці.

На кадрах видно, як із ймовірного злодія знущаються, його б'ють палицею і душать. Очевидці вимагали припинити знущання з чоловіка, втім, катування продовжувалося. На місце викликали правоохоронців. Фігурантів самосуду затримали, а непритомного "крадія" забрала швидка.

За побиття людини чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що у Самарському районі Дніпра троє наркозалежних відлупцювали 15-річного підлітка. За хлопця вступилася перехожа і викликала поліцію.

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