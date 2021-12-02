Душили палицею, аж поки не перестав дихати: у Полтаві засудили підлітків, які намагалися вбити 7-річного хлопчика

Душили палицею, аж поки не перестав дихати: у Полтаві засудили підлітків, які намагалися вбити 7-річного хлопчика

7-річного хлопця вдалось врятувати.

У Полтаві двоє вихованців "Центру соціально-психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради душили та намагалися вбити 7-річного хлопчика. Одного з них засудили до 10 років позбавлення волі, іншого - до 7.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавської області.

Слідство встановило, що в березні 2020 року в приміщенні "Центру соціально-психологічної реабілітації дітей" двоє підлітків, віком 14 та 17 років, напали на 7-річного хлопчика. Вони у присутності інших дітей жорстоко побили та намагалися задушити дитину. Підлітки дерев’яною полицею тиснули шию потерпілого доти, поки той не знепритомнів.

Коли дитина вже не дихала, один із засуджених дозволив свідкам злочину повідомити персонал центру про інцидент. 7-річного хлопчика вдалося врятувати.

14-річному та 17-річному хлопцям інкримінували ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Суд визнав хлопців винними у вчиненні злочину.

"Молодшого співучасника злочину позбавлено волі на 10 років, старшого – на 7. Також останньому примусово надаватимуть амбулаторну психіатричну допомогу", - повідомили у прокуратурі.

Полтавський апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції.

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