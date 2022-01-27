Душили та лупцювали цеглою: в Україні двох чоловіків на 5 років відправили за ґрати через вбивство собаки

Душили та лупцювали цеглою: в Україні двох чоловіків на 5 років відправили за ґрати через вбивство собаки

Чоловіки звернулись до апеляційного суду, проте суді залишили вирок без змін.

У Чернігівській області до понад 5 років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які жорстоко вбили собаку.

Про це повідомили в прокуратурі Чернігівської області.

За даними правоохоронців, двоє нетверезих чоловіків у лютому 2021 року жорстоко вбили собаку. Суд першої інстанції засудив одного із підозрюваних до 5 років 3 місяців позбавлення волі, іншого - 5 років 2 місяців позбавлення волі.

Чоловіки звернулись до апеляційного суду, проте суд у січні 2022 року залишив вирок без змін.

Речник прокуратури Чернігівської області Валерій Литовченко у коментарі "Суспільному" розповів, що засуджені жорстоко вбили собаку.

"Двоє нетверезих чоловіків пішли вдень до знайомої, щоб нібито продовжити вживати алкоголь, але її вдома не було, тому вони вирішили почекати. В цей час у дворі гавкала собака. Вони стали її душити, бити цеглиною. Вбивали десь 30-40 хвилин, а потім поклали в будку. Далі вони вибили двері і ще трохи почекали там, та пішли", - пояснив прессекретар прокуратури.

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