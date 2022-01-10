Душили та вимагали грошей: на Дніпропетровщині під час свят двоє братів та дівчина закатували чоловіка

Душили та вимагали грошей: на Дніпропетровщині під час свят двоє братів та дівчина закатували чоловіка

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

У м. Покров Дніпропетровської області двоє братів, віком 34 та 36 років, та 22-річна дівчина проникли до будинку 76-річного чоловіка. Вони закатували потерпілого до смерті, вимагаючи грошей.

Про це 10 січня повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області.

За даними слідства, трагедія сталась під час різдвяних свят. 8 січня о 19:30 двоє братів та дівчина через вікно залізли до будинку потерпілого. Вони катували чоловіка: жорстоко били та душили. Через знущання потерпілий помер. Тоді зловмисники вкрали його гроші та мобільний телефон.

ГУ НП в Дніпропетровській області

Зловмисників помітила жінка, яка прийшла, щоб провідати літнього чоловіка. Тоді вони повалили її на землю та вкрали срібний ланцюжок.

Підозрюваних уже затримали. Їм вручили повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України - п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій), а також підозрювані нестимуть відповідальність за ч. 2 ст. 186. 22-річна жінка буде притягнута до відповідальності за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає до 15 років позбавлення волі. Чоловікам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

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