Душив подушкою та вдарив ножем: у Черкасах чоловік напав на 13-річного сина свого сусіда

Зловмисника затримала поліція.

У Черкасах нетверезий чоловік напав з ножем на підлітка. В результаті 13-річного хлопця ушпиталили до лікарні, а зловмиснику загрожує строк.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Черкаської області.

У Черкасах 13-річний хлопчик отримав колото-різані рани шиї та грудної клітки від 33-річного сусіда. Нетверезий чоловік накинувся на нього у під'їзді будинку. Крики підлітка почув його батько, який в цей час був на вулиці. Він забіг до під'їзду та побачив, як нападник душить сина подушкою, а потім ударив його ножем, що тримав у руці. Поява батька зупинила дії зловмисника та врятувала життя дитині.

Правоохоронці затримали зловмисника. За фактом замаху на умисне вбивство розпочато досудове розслідування.

"Зараз загрози життю дитини немає, лікарі надали медичну допомогу. Через сильне алкогольне сп'яніння чоловік не зміг надати чітких пояснень з приводу того, чому напав на неповнолітнього", - зазначили у поліції.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Львові засудили 50-річного львів’янина, який намагався вбити свою вагітну кохану і вдарив її викруткою 17 разів. За скоєне суд покарав чоловіка на 7 років і 8 місяців позбавлення волі.

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