Душив сина і тягав дружину за волосся: у Тернополі чоловік сплатить за домашнє насильство мізерну суму

Душив сина і тягав дружину за волосся: у Тернополі чоловік сплатить за домашнє насильство мізерну суму

Суд оштрафував чоловіка за побиття дружини та сина.

У Тернопільській області судили чоловіка, який систематично знущався зі своєї дружини та сина.

Про це повідомляють Тернопільські події.

За інформацією суду, чоловік систематично вчиняв домашнє насильство. Він знущався зі свого сина, ображав його та душив. Також погрожував фізичною розправою дружині, штовхав її та тягав за волосся і кидав на підлогу.

Суд визнав домашнього агресора винним і оштрафував його на 340 грн. Також чоловік сплатить 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що у Великій Британії ув'язнили стоматолога, який жорстоко побив свою дівчину, вибив їй зуби гантелею і назвав "клятою повією".

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