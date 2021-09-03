Душив, заливав алкоголем і погрожував вбити: під Вінницею чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався зґвалтувати

Правоохоронцям довелося штурмом брати оселю зловмисника.

У Вінницькій області поліція затримала 56-річного чоловіка, який викрав 11-річну дитину і намагався її зґвалтувати.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

Учора, 2 вересня, до поліції звернулася жителька одного із населенних пунктів Могилів-Подільського району Вінницької області і повідомила, що її односелець викрав її 11-річну доньку і утримує в себе вдома.

З'ясувалося, що нетверезий чоловік зустрів дівчинку посеред вулиці і, пригрозивши фізичною розправою, змусив сісти її у коляску його мотоцикла і поїхати з ним. Дитину з дорослим чоловіком помітили односельці і одразу ж повідомили її матері. Коли рідні прибігли до будинку зловмисника і зрозуміли, що він зачинився з дитиною і нікого не впустить – одразу зателефонували до поліції.

Вибивши вхідні двері, поліцейські затримали зловмисника та звільнили дитину. Він поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського, зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, зокрема - за спробу зґвалтування. Дитині, яка намагалась втекти від ґвалтівника, і який змушував її пити алкоголь, душив та погрожував вбити, наразі надають допомогу психологи.

"Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання – до 15 років ув’язнення", - повідомили у поліції.

Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення низки експертиз.

Нагадаємо, що у Донецькій області судитимуть чоловіка, який зґвалтував дівчину-підлітка. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

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