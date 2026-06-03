Душила кота на відео: у Павлограді відкрили справу через жорстоке поводження з тваринами

Кіт / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Поліція Павлограда розпочала кримінальне провадження після появи в соцмережах відео, на якому неповнолітня дівчина жорстоко поводиться з котом. Щобільше, вона не приховувала, що знущання із беззахисних тварин приносять їй задоволення.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

За даними «Дніпро.Оперативний», йдеться про ту саму школярку, щодо дій якої кілька років тому вже відкривали кримінальне провадження. Тоді матері нібито виписали штраф. Втім дівчину це не зупинило. Тепер зоозахисники закликають негайно покарати живодерку та її батьків. Крім цього, вони вимагають забрати у родини тварин, яким загрожує смертельна небезпека.

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Листування неповнолітньою про знущання з кота

Листування неповнолітньою про знущання з кота

Листування неповнолітньою про знущання з кота

Листування неповнолітньою про знущання з кота

Редакція ТСН.ua з етичних міркувань не публікує чутливі кадри, на яких зображені знущання з тварини.

Що відомо про справу

На запис звернули увагу правоохоронці під час моніторингу інтернету. Крім того, до поліції звернулися волонтери, які повідомили про можливе знущання з тварини.

Під час перевірки поліцейські встановили особу дівчини. Як встановили правоохоронці, вона є неповнолітньою та раніше вже потрапляла в поле зору поліції.

За фактом жорстокого поводження з твариною відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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Також вирішується питання щодо вилучення кота та забезпечення його безпеки.

Раніше у Гостомелі на Київщині охоронця супермаркету підозрюють у жорстокому вбивстві собаки металевою палицею. Інцидент стався в одному з магазинів мережі «Фора», куди, за версією адміністрації, тварина забігла з рампи та поводилася агресивно. Після розголосу в соцмережах поліція відкрила розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами та призначила експертизу. Предстаника супермаркету заявили, що передали правоохоронцям записи з камер відеоспостереження та з’ясовують усі обставини події.

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