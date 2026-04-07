Душив і пхав квитанції до рота: чоловік намагався вбити комунальницю через борги у Полтаві

Рішення суду / © unsplash.com

У Полтаві суд виніс вирок чоловікові, який намагався вбити працівницю місцевого теплоенерго. Причиною стали борги за комунальні послуги.

Про це йдеться у вироку суду.

Що відомо про напад

Інцидент стався 18 серпня 2025 року в під’їзді будинку, де проживав обвинувачений.

За матеріалами суду, чоловік почув, як до під’їзду зайшла комунальниця з платіжками, і почав планувати вбивство. Він узяв пакет і мотузку. Чоловік накинув пакет на голову жінці, після чого — почав душити.

«Вона намагалася всунути руки між шиєю та мотузкою, почала кричати, обвинувачений почав її бити кулаком руки по голові, обличчю, завдав більше 10 ударів. Жінці здавалося, що він бив її нескінченно довго», — йдеться у матеріалах справи.

Коли потерпіла почала чинити опір і кликати на допомогу, нападник завдав їй численних ударів по голові та намагався запхати до рота платіжки з боргами, продовжуючи душити. Потерпіла хрипіла, стала задихатися та в результаті — втратила свідомість. Коли прийшла до тями, вона запитала обвинувачуваного, навіщо він це робить, тому що готова все віддати. Жінці вдалося вирватися після того, як на її крики відреагував сусід і відволік нападника.

Потерпіла звернулася до медиків та поліції. Відомо, що жінка отримала перелом щелепи, черепно-мозкову травму, струс мозку та інші ушкодження.

Суд визнав чоловіка винним у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Також він має компенсувати витрати на експертизи та виплатити потерпілій кошти на лікування. Сам обвинувачений визнав провину частково, заявивши, що не мав наміру вбивати жінку, а лише хотів її налякати.

