"Дуй, пакуй і комплектуй": 10 працівників ТЦК в Одесі отримали підозри (фото)

В Одесі оголосили підозри 10 працівникам ТЦК т СП, які викрадали і катували людей / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Десятьом військовослужбовцям одного з районних ТЦК та СП Одеси повідомлено про підозру у викраденні людей та катуваннях. Слідство зафіксувало щонайменше вісім потерпілих, над якими знущалися із застосуванням фізичної сили.

Про це повідомили ДБР та генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Реклама

За матеріалами слідства, протягом кількох місяців військовослужбовці незаконно затримували громадян, застосовували до них сльозогінний газ, били та примусово доправляли до ТЦК.

Реклама

В одному з випадків чоловіка намагалися затримати, збивши його службовим автомобілем. Ще одного потерпілого душили, били, закували в кайданки та під погрозами вимагали надати пароль від мобільного телефону.

Правоохоронці встановили, що такі дії не були поодинокими, а мали системний характер. Для позначення своїх дій фігуранти використовували девіз «Дуй, пакуй і комплектуй». Його працівники ТЦК навіть встановлювали як заставку на екранах власних телефонів.

Заставка на мобільному телефоні працівника ТЦК та СП в Одесі / © Державне бюро розслідувань

Наразі слідство встановило щонайменше вісьмох потерпілих.

Усіх підозрюваних затримали. Чотирьом військовослужбовцям ТЦК оголосили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі. Ще шестеро військових отримали підозри за фактом незаконного позбавлення волі.

Реклама

Чотирьом фігурантам, яких підозрюють у катуванні, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Ще шестеро підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

Як зауважив Кравченко, семеро з десяти фігурантів були мобілізовані навесні 2025 року, після чого їх одразу направили на службу до одного з одеських ТЦК. Генпрокурор акцентував, що держава наділила їх формою, повноваженнями та відповідальністю. Однак, за версією слідства, ці повноваження військовослужбовці використали для незаконного застосування насильства щодо громадян.

«Позиція прокуратури проста: ми не ділимо людей за формою, посадою чи статусом: ті, хто ухиляється від виконання свого обов’язку перед державою, мають відповідати за законом. І ті, хто від імені держави застосовує незаконне насильство, так само. Закон один для всіх», — наголосив Кравченко.

В Одесі викрили 10 працівників ТЦК, які викрадали і катавали людей (7 фото) © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора © Офіс Генерального прокурора

До слова, ДБР оголосило підозри ще чотирьом працівникам райвідділу ТЦК на Одещині у гучній справі про насильство та незаконне утримання людей. Загальна кількість фігурантів зросла до 13 осіб. За даними слідства, підозрювані причетні до тортур, залякування та побиття чоловіків, яких примусово утримували у приміщеннях військкомату. Дев’ятьох раніше викритих фігурантів суд залишив під вартою без права застави.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів