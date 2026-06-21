"Сама винна, чого мовчиш?": Мережу підірвала суперечка через матір з дитиною на верхній полиці

Українка їхала у поїзді на верхні поличці з немовлям / © Threads

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Публікація українки в соцмережі Threads спровокував бурхливе обговорення правил поведінки та взаємоповаги в громадському транспорті.

Пасажирка Діана Ковтун розповіла про свою подорож залізницею, під час якої вона разом із дитиною опинилася на верхньому місці, оскільки ніхто з попутників не запропонував їй помінятися місцями.

Усі подробиці цієї історії дізнавайтеся у публікації ТСН.

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Реакція соцмереж

В українському сегменті Threads розгорілися палкі дискусії навколо етики пасажирів «Укрзалізниці», після допису Діани.

© Threads

Користувачі соцмережі миттєво розділилися на два табори: одні обурювали байдужістю інших пасажирів, інші зайняли позицію прихильників особистих кордонів.

«Я в шоці від людей. Запевняю, мене б вам навіть просити не довелось би, я б сама наполягла на тому, щоб ви з дитиною зайняли моє нижнє місце», — пише одна з користувачок.

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Інші ж звернули увагу на замкнене коло критики, в яке заганяють матерів:

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«Не попросила поступитись: „сама винна, чого мовчиш?“…. Попросила поступитиь місцем маленько дитиною: „сама народила — сама думай. Вам і вашій дитині ніхто нічого не повинен».

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Проте значна частина аудиторії зайняла жорстку позицію захисту пасажирів, які купували квитки на нижні місця заздалегідь. Авторку допису звинуватили у невмінні планувати поїздку та маніпуляціях.

«Ви з яблуні злізли? Непарні внизу. Я впевнена, що якби ви нормально попросили (наголошую, що це ваш провтик та недолугість) вам ніхто б не відмовив. А виставляти тут, що я „обіженая мать“ — таке собі. Моє юридичне право, що я можу вам відмовити», — емоційно висловилася інша пасажирка.

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Що розповіла авторка публікації

Після інциденту, Діана Ковтун у коментарі для видання «Фокус», розповіла що взагалі не зверталася до інших пасажирів із проханням про обмін.

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За її словами, публікація в Threads була звичайною розповіддю про особистий досвід. Вона просто хотіла нагадати пасажирам про нюанси розташування верхніх і нижніх полиць у потягах, про які дехто навіть не здогадується.

«Насправді я ні в кого не просила і не вимагала поступатися мені місцем, про що також неодноразово зазначала у коментарях під своїм постом. Попри це, реакція деяких користувачів під дописом виявилася дуже жорстокою та образливою. У коментарях почали лунати закиди щодо моєї освіти, критика, що я нібито „погана матір“, оскільки опинилася з дитиною на другій поличці, і навіть образи в бік мого чоловіка. Мені прикро, що звичайна побутова тема викликала стільки необґрунтованого негативу», — зазначила жінка.

Після пояснень жінки у ЗМІ, дискусія продовжилася

Скандал навколо поїздки жінки з немовлям на верхній полиці потяга набирає обертів в українському Threads. Користувачі продовжили дискусію про те, де закінчується звичайна людська емпатія та починається повага до чужих кордонів і куплених квитків.

Чимало дописувачів вважають, що планування подорожі — це особиста відповідальність кожного пасажира, і розраховувати на чужу доброту щонайменше легковажно.

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«Коли береш білети, ти теж враховуєш, що їдеш з малою дитиною. і ти взяла білет на верх. дуже глупо сподіватись, що хтось можливо поступиться місцем. бо знизу може бути хто завгодно (наприклад, людина, яка фізично не може їхати на верху)», — обурюються в коментарях.

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Пасажири зазначають, що часто самі тижнями «виловлюють» комфортні місця і не розуміють, чому мають ними ділитися.

«Я чекаю, шукаю для себе зручні квитки, відкладаю поїздку. А потім, коли їх купляю, повинна все таки їхати зверху??? Ну це дивно просто», — ділиться думкою інша користувачка.

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З іншого боку, захисники молодої мами наголошують, що ситуації бувають різними, а квитки на нижні полиці в дефіциті. На їхню думку, у таких випадках на перший план має виходити звичайна людяність.

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Попри це, більшість коментаторів сходяться на думці, що ніхто не зобов’язаний жертвувати власним комфортом через чужі помилки в плануванні.

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