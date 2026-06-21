- Дата публікації
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- Укрaїнa
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"Сама винна, чого мовчиш?": Мережу підірвала суперечка через матір з дитиною на верхній полиці
Публікація українки Діани Ковтун про її подорож залізницею з маленькою дитиною викликала запеклі дискусії у соцмережах.
Публікація українки в соцмережі Threads спровокував бурхливе обговорення правил поведінки та взаємоповаги в громадському транспорті.
Пасажирка Діана Ковтун розповіла про свою подорож залізницею, під час якої вона разом із дитиною опинилася на верхньому місці, оскільки ніхто з попутників не запропонував їй помінятися місцями.
Усі подробиці цієї історії дізнавайтеся у публікації ТСН.
Реакція соцмереж
В українському сегменті Threads розгорілися палкі дискусії навколо етики пасажирів «Укрзалізниці», після допису Діани.
Користувачі соцмережі миттєво розділилися на два табори: одні обурювали байдужістю інших пасажирів, інші зайняли позицію прихильників особистих кордонів.
«Я в шоці від людей. Запевняю, мене б вам навіть просити не довелось би, я б сама наполягла на тому, щоб ви з дитиною зайняли моє нижнє місце», — пише одна з користувачок.
Інші ж звернули увагу на замкнене коло критики, в яке заганяють матерів:
«Не попросила поступитись: „сама винна, чого мовчиш?“…. Попросила поступитиь місцем маленько дитиною: „сама народила — сама думай. Вам і вашій дитині ніхто нічого не повинен».
Проте значна частина аудиторії зайняла жорстку позицію захисту пасажирів, які купували квитки на нижні місця заздалегідь. Авторку допису звинуватили у невмінні планувати поїздку та маніпуляціях.
«Ви з яблуні злізли? Непарні внизу. Я впевнена, що якби ви нормально попросили (наголошую, що це ваш провтик та недолугість) вам ніхто б не відмовив. А виставляти тут, що я „обіженая мать“ — таке собі. Моє юридичне право, що я можу вам відмовити», — емоційно висловилася інша пасажирка.
Що розповіла авторка публікації
Після інциденту, Діана Ковтун у коментарі для видання «Фокус», розповіла що взагалі не зверталася до інших пасажирів із проханням про обмін.
За її словами, публікація в Threads була звичайною розповіддю про особистий досвід. Вона просто хотіла нагадати пасажирам про нюанси розташування верхніх і нижніх полиць у потягах, про які дехто навіть не здогадується.
«Насправді я ні в кого не просила і не вимагала поступатися мені місцем, про що також неодноразово зазначала у коментарях під своїм постом. Попри це, реакція деяких користувачів під дописом виявилася дуже жорстокою та образливою. У коментарях почали лунати закиди щодо моєї освіти, критика, що я нібито „погана матір“, оскільки опинилася з дитиною на другій поличці, і навіть образи в бік мого чоловіка. Мені прикро, що звичайна побутова тема викликала стільки необґрунтованого негативу», — зазначила жінка.
Після пояснень жінки у ЗМІ, дискусія продовжилася
Скандал навколо поїздки жінки з немовлям на верхній полиці потяга набирає обертів в українському Threads. Користувачі продовжили дискусію про те, де закінчується звичайна людська емпатія та починається повага до чужих кордонів і куплених квитків.
Чимало дописувачів вважають, що планування подорожі — це особиста відповідальність кожного пасажира, і розраховувати на чужу доброту щонайменше легковажно.
«Коли береш білети, ти теж враховуєш, що їдеш з малою дитиною. і ти взяла білет на верх. дуже глупо сподіватись, що хтось можливо поступиться місцем. бо знизу може бути хто завгодно (наприклад, людина, яка фізично не може їхати на верху)», — обурюються в коментарях.
Пасажири зазначають, що часто самі тижнями «виловлюють» комфортні місця і не розуміють, чому мають ними ділитися.
«Я чекаю, шукаю для себе зручні квитки, відкладаю поїздку. А потім, коли їх купляю, повинна все таки їхати зверху??? Ну це дивно просто», — ділиться думкою інша користувачка.
З іншого боку, захисники молодої мами наголошують, що ситуації бувають різними, а квитки на нижні полиці в дефіциті. На їхню думку, у таких випадках на перший план має виходити звичайна людяність.
Попри це, більшість коментаторів сходяться на думці, що ніхто не зобов’язаний жертвувати власним комфортом через чужі помилки в плануванні.
Нагадаємо, раніше раптова вимога Польщі передати технології замість літаків викликала хвилю обурення серед українців у соціальних мережах.
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