"Дуже небезпечний тиждень": екстрасенс попередив про ракетний удар і назвав дату

Війна в Україні, фото ілюстративне / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, яким буде поточний тиждень для України та коли можуть відбутися російські ракетні удари.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

За його словами, середа, 3 грудня буде позитивною, однак все одно варто подбати про свій захист та безпеку. Водночас у четвер, 4 грудня, можливі смертельні загрози, каже Роман Завидовський.

«Цвинтар, вдівець — погана карта. Смертельні загрози, смертельні удари, вогневі небезпеки активні. Валет піковий — карта ворога. Тут і тут негатив. Тобто 4 число може бути особливо небезпечним днем в плані якоїсь агресії», — пояснює екстрасенс.

У п’ятницю, 5 грудня, також можлива вогнева небезпека, адже випала карта смерті, каже Роман Завидовський:

«Валет червовий — карта сильного чоловіка, воєнного захисника. Але тим не менш карта смерті — це поганий знак. Погана ситуація».

Субота, 6 грудня, також може стати важким днем для України, вважає екстрасенс. Натомість неділя буде спокійною.

«Карта трауру, сімка бубнова, вогневі загрози — поганий день. Щось карти цього тижня погані. Лише середа непогано, а далі дуже великий негатив. Причому карти випадають дуже сильно негативні…. Якийсь дуже небезпечний тиждень під егідою жіночої енергетики випадає. І дуже багато терактів та ударів та атак. Але тим не менш, неділя, 7 грудня, випадає спокійною», — вважає екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.