"Дуже багато хворих дітей, серед них малюки до року": лікар розповів про негативну тенденцію з коронавірусом

"Дуже багато хворих дітей, серед них малюки до року": лікар розповів про негативну тенденцію з коронавірусом

За інформацією лікаря, дуже багато хворих дітей, зокрема зовсім малюки — 7 місяців, 9 місяців, однорічні.

В Україні стрімко зростає кількість нових хворих на коронавірус. Серед них дуже багато дітей.

Про це розповів інфекціоніст Віктор Петров в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"У нас є погана тенденція, якої раніше не спостерігалося - це дуже багато хворих дітей, зокрема зовсім малюки — 7 місяців, 9 місяців, однорічні. Також багато дітей, які ходять до садочків, і вже стоїть питання про їхнє закриття, тому що майже половини дітей немає на заняттях. Це говорить про те, що наближається досить серйозна ситуація з обмеженням навчання і карантинними заходами в навчальних закладах", — сказав він.

Віктор Петров поточнив, що мова йде не про сезонні захворювання, а саме про коронавірус.

"Коронавірус — це хвороба, яка вимагає підтвердження тестом на антиген або ПЛР. І мова йде про те, що переважна більшість хворих на туберкульоз дітей хворіють саме на COVID. Цього не спостерігалося на початку епідемії, ми бачили, що боліло набагато більше дорослих. Зараз ми бачимо, що мутації вірусу привели до зростання епідемічного потенціалу вірусу", — сказав він.

Нагадаємо, що той, хто має імунний щит - ті, хто перехворів, захищені значно краще, ніж вакциновані, вважає лікар Андрій Волянський.

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