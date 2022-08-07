"Дуже багато підробок військово-облікових документів": начальник ТЦК розповів, яким чином українці намагаються уникнути мобілізації

В Україні триває мобілізаційна кампанія. ЇЇ подовжено згідно з Указом президента до 23 серпня.

Незважаючи на патріотизм і велику кількість добровольців, чимало українців шукають шляхи уникнення мобілізації.

Про це Hromadske розповів начальник Дарницького ТЦК у Києві, полковник Руслан Тригуб.

Як один із шляхів не піти воювати - навчання за кордоном. Студенти часто надають відповідні довідки.

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"Ми повідомляємо відповідні органи, вони роблять запити в іноземні виші і перевіряють законність видачі цих довідок", - розповідає Руслан Тригуб.

Він також додає, що на сьогодні чимало українців підробляють військово-облікові документи.

"Дуже багато підробок військово-облікових документів. Підробляють підписи, печатки для виїзду за кордон. До нас часто звертаються прикордонники, щоб ми підтвердили чи спростували ті чи інші документи. Правоохоронці, звісно, стежать, перевіряють правильність видавання документів, довідок. Я теж перевіряю. Коли підписую документи — перевіряю, чи законно вони видаються, чи ні", - говорить начальник ТЦК.

Руслан Тригуб говорить, що вручити повістку можна в будь-якому місці, але вона має бути виписана саме в центрі комплектування.

"Повістка може бути виписана в будь-якому місці уповноваженою особою. Якщо особа порушує закон — наприклад, перебуває в Дарницькому районі, хоча приїхала 10 років тому з Дніпропетровської області, тут працює, але не стала на облік, — яким чином її запросити до територіального центру? Поліцейський просить у людини документ, який підтверджує особу, і на підставі цього документу людині виписують повістку та запрошують до терцентру", - говорить начальник ТЦК.

Нагадаємо, що російська армія почала активно формувати "добровольчі" підрозділи, адже відчуває нестачу кадрів для участі у війн в Україні.

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