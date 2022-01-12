"Дуже було боляче. Взуття було розірване": жінка, якій тролейбус переїхав ногу у Миколаєві, розповіла подробиці

"Дуже було боляче. Взуття було розірване": жінка, якій тролейбус переїхав ногу у Миколаєві, розповіла подробиці

У постраждалої - перелом ноги.

У Миколаєві в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі тролейбуса травмувалась 34-річна жінка Анастасія Бзова.

Про це пише "Суспільне".

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Містянка розповіла, як трапився інцидент. З її слів, о 7:30 8 січня вона мала їхати на роботу, чекала на тролейбус №2.

"Почала заходити до тролейбуса. Ногу дверима затиснуло, він почав рух, я впала. Вдалося вивільнити ногу, але я не встигла відійти від проїжджої частини і потім задніми колесами він мені переїхав ногу. Дуже було боляче. Взуття було розірване. Я самостійно піднялася, щоб присісти на зупинку і викликала швидку допомогу. Поліцію вже викликав чоловік, він до мене прибіг з дому. Вже зі свідком дочекався приїзду поліція. Мене ж повезли до лікарні швидкої допомоги. Там зробили рентген і поставили діагноз: перелом", – згадує Анастасія.

Директор підприємства "Миколаївелектротранс "Юрій Сметана додав, що інформацію про цей факт вони отримали 10 січня від правоохоронних органів.

"Наразі всю інформацію, яка потрібна для проведення слідчих дій, передаємо до правоохоронних органів. Надали інформацію про всі транспортні засоби комунального підприємства, які рухались у вказаний час у вказаному заявником місці. Додатково на підприємстві проводиться внутрішнє службове розслідування", – розказав Юрій Сметана.

Станом на 11 січня ім'я водія тролейбуса – невідоме. За словами речниці Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Тетяни Петрової, поліція відкрила кримінальне провадження.

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