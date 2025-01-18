Дуже добре попрацювали українські правоохоронці: Зеленський прокоментував гучні викриття

Кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в країні, повинен пам’ятати: буде відповідь.

Про це заявив президент України у вечірньому відеозверненні до українців 18 січня.

"Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь", – зазначив він.

Зеленський анонсував нове рішення по санкціям РНБО, відповідний указ буде готовий 19 січня.

Нагадаємо, 18 січня підозру у держзраді отримав екснардеп Вадим Новинський.

Крім того, НАБУ і САП викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Судячи з обставин справи, йдеться про колишнього держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая.

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