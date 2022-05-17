"Дуже гарно горять ЗРК ворогів": українські артилеристи показали, як знищили російський "Бук" (відео)

"Дуже гарно горять ЗРК ворогів": українські артилеристи показали, як знищили російський "Бук" (відео)

Українські артилеристи знищили батарею самохідного зенітно- ракетного комплексу "Бук".

Відео з поля бою оприлюднило сьогодні, 17 квітня, командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

На відео зафіксовано, як воїни-артилеристи знищують самохідний зенітно-ракетний комплекс "Бук" разом з обслугою.

"Дуже гарно горять ЗРК ворогів. Видовище, на яке можна дивитися вічно. Всі окупанти, які приїхали до України, щоб принести сюди "рускій мір", назавжди залишиться на нашій священній землі", - повідомили в ЗСУ.

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