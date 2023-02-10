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"Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло": українські військові показали збиті безпілотники

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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"Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло": українські військові показали збиті безпілотники

Фото: facebook.com/pvkshid

Вночі ворог обстріляв Дніпро

У ніч проти 10 лютого Україну атакували ворожі безпілотники.

Повідомлення про атаку в Дніпрі з'явилися серед ночі.

Повітряне командування «Схід» продемонструвало відео зі збитими ворожими дронами-камікадзе.

Про це йдеться на сторінці українських військових у соціальних мережах.

«Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло. Подробиці пізніше.

А ось так палають збиті опівночі Шахеди. Тримаємо стрій, наближаємо Перемогу! (орфографія збережена - ред.», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

Також ворог обстріляв Харків

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Перегляди
3196
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