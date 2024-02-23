Дуже хоче до Гааги: колаборант Балицький розповів про масову депортацію українців (відео)

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький відверто розповів про депортацію мешканців окупованих територій, як не підтримують СВО та РФ. Мовляв, їх "не переконаєш", тож нехай "їдуть на Бундерштадт".

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Балицький гордо розповів про те, що вдалося виселити велику кількість сімей.

"Це було дуже непросто зробити. Тих, хто не підтримував СВО, ображав гімн, прапор, президента Росії", – каже він.

Мовляв, таким чином вони допомагали уникнути загрози їхньому життю з боку сусідів.

"Давали можливість поїхати, когось примусово виселяли: доводили до стрічки, зачитували рішення про виселення, давали пляшку води. Ну що робити з мамою трьох дітей, в якої просто інші переконання? Не вважає вона Росію своєю батьківщиною! Що нам, вбивати? Зрозуміло, що ми їх витісняли...", – визнає злочинець.

Любитель РФ також зауважив, що для нього було дуже нелегко ухвалювати такі рішення, бо з цими людьми він "ще вчора зустрічав Новий рік за одним столом".

"Ми старалися лояльно ставитися до людей, яких ми знали, намагалися уникнути зайвої крові. Але це не означає, що я толстовець. Я не толстовець. Ми били й били жорстко. На жаль, доводилося іноді ухвалювати вкрай жорсткі рішення", – наговорив собі на чималий строк зрадник, який неминуче відбуватиме покарання за скоєне.

Нагадаємо, гауляйтер Балицький заявив, що окупанти на Запоріжжі грабують українців.

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