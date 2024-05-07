"Дуже крутий наслідок": полковник ЗСУ оцінив операцію зі зриву замаху на Зеленського

На думку Селезньова, для Путіна могли готувати подарунок у вигляді вбивства українських ключових державних та військових діячів.

Те, що СБУ вдалося виявити в Управлінні держохорони ворожих агентів, які готували замах на президента Володимира Зеленського та інших посадовців, – це дуже крутий наслідок багаторівневої й довготривалої військової операції.

Таку думку військовий експерт, полковник ЗСУ, ексречник Генштабу Владислав Селезньов висловив у ефірі телеканалу "Еспресо".

Селезньов зазначив, що на території України працює чимало російських агентів впливу.

"Треба віддати належне професіоналізму представників СБУ. Тому що в умовах ретельно законспірованих агентів впливу, безпосередньо в УДО – тобто в структурі, яка відповідає за збереження життя й здоров'я нашого президента, – вдалося їх виявити. Це дуже крутий наслідок багаторівневої й довготривалої військової операції", – оцінив український полковник.

На його думку, для президента Росії Володимира Путіна могли готувати подарунок у вигляді вбивства українських ключових державних та військових посадовців.

"Але те, що наші спрацювали на випередження, честь і хвала нашим спецслужбовцям", – наголосив Селезньов.

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Він звернув увагу, що активізація контррозвідувальної діяльності Росії на території України залишається ключовим питанням.

"Тому що зараз, коли ми починаємо отримувати зброю, техніку, боєприпаси від наших західних партнерів та переміщувати її просторами України, вкрай важливо убезпечити від зайвих очей та вух цей процес. Потрібно працювати на випередження, щоб не дозволяти росіянам шляхом своєї шпигунської мережі виявляти логістичні маршрути та шляхи переміщення зброї, яка дуже потрібна на полі бою", – висловився військовий експерт.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу агентів п’ятої служби ФСБ Росії, які готували замах на Зеленського та на інших українських високопосадовців. Затримано двох полковників Управління державної охорони.

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