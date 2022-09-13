"Дуже методично сплановано": Блінкен заявив, що Україна досягла значного прогресу у контрнаступі

Утім, прогнозувати, якими будуть результати операції він наразі відмовився.

Про це пише агентство Reuters.

"Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано, і, звичайно ж, це вдалося завдяки перевагам від значної підтримки з боку Сполучених Штатів та багатьох інших країн з метою забезпечення того, щоб в руках України було озброєння, необхідне для проведення цього контрнаступу", - сказав Блінкен.

Утім держсекретар поки не поспішає прогнозувати результат українського контрнаступу. Він вважає, що війна триватиме ще якийсь час, оскільки Росія все ще має дуже значні сили та озброєння в Україні, які вона все ще використовує для ударів проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

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