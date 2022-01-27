"Дуже небезпечний": Геращенко опублікував фото 20-річного військового, який розстріляв п’ятьох людей у Дніпрі

"Дуже небезпечний": Геращенко опублікував фото 20-річного військового, який розстріляв п’ятьох людей у Дніпрі

Він також розповів подробиці трагедії.

У Дніпрі шукають військового, який розстріляв п’ятьох людей - військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомив радник МВС України Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також розповів подробиці трагедії.

"27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 р. н., уродженець міста Ізмаіл, Одесської області, який під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Серед загиблих є жінка, співробітниця заводу "Південмаш". Друга жінка - військовослужбовець НГУ - поранена цим звірем", - повідомив Геращенко.

Facebook/Антон Геращенко

У місті введено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.

Мотиви скоєного злочину наразі не відомі. На місце події терміново виїхав командуючий Національної гвардії генерал полковник Микола Балан.

"Злочинець озброєний і дуже небезпечний. Прохання всім, хто має інформацію про місцезнаходження Артема Рябчука терміново телефонувати 102", - написав Геращенко.

У Дніпрі на закритій території заводу солдат-строковик розстріляв товаришів по службі і втік

Нагадаємо, трагедія стался на закритій території Південного машинобудівного заводу - це режимний об'єкт, де солдати несли службу у лавах Нацгвардії. 20-річний строковик уночі взяв автомат із кімнати, де зберігалася зброя, зайшов до караульного приміщення і відкрив вогонь. На той момент у приміщенні перебували понад два десятки вояків, двоє з них устигли вибігти і викликати правоохоронців.

Стрілець із автоматом утік.

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