Дуже невчасно вийшов: ЗСУ показали потужну роботу по окупанту (відео) 

Українські бійці показали ефектну роботу по російському солдату. Окупанта знерухомили влучним скидом з дрона, умертвили за допомогою FPV і відшліфували мінометним вогнем.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Завдання виконали пілоти підрозділу Ci4 Team 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

ЗСУ показали потужну роботу по окупанту

"У наших пілотів реакція на москалів, як у собаки Павлова: як тільки побачили – злітають всі!", – зазначають у бригаді.

Нагадаємо, станом на ранок 20 серпня 2024 року ЗСУ знищили 601 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1330 військових.

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