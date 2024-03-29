Дуже полюбляє цілуватися: усе, що відомо про скандал із військкомом Рівненського ТЦК

Обговорення не вщухають другий день поспіль.

В Україні спалахнув скандал за участі, ймовірно, начальника Рівненського ТЦК. Мережею почали ширитися кадри, на яких військком пристрасно цілується з різними дівчатами.

Усе, що відомо про скандал, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Охопила пристрасть на робочому місці

Кадри нібито були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

У Мережі обговорюють скандал із поцілунками військкома Рівненського ТЦК на службовому місці

ЗСУ проведуть перевірку

Як повідомлялося, у Сухопутних військах Збройних сил України проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

"У Мережі з антиукраїнських джерел шириться відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку", – йдеться у повідомленні.

Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні, підкреслили у Сухопутних військах.

"Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та обʼєктивному, всебічному з’ясуванні всіх обставин події", – сказано в повідомленні.

Водночас стосовно змісту відео військові деталей не надали.

Реакція Мережі

А поки триває службова перевірка, користувачі Мережі жваво обговорюють велелюбного військкома. Відео викликало чимало обговорень – як обурливих, так і схвальних.

Зокрема, відомий український військовий, волонтер та актор Мирослав Гай написав у Facebook, що йому шкода і військкома, і дівчат, відео з якими розлетілося Мережею.

"А мені шкода мужика з ТЦК, який цілувався з дівчатами на роботі. І дівчат шкода, що відео з ними виклали. Свободу любові! Особливо в умовах демографічної кризи! Потрібно мислити по-державницьки", – написав військовий.

Він додав: прекрасно, що на військкома не знайшли жодного компромату, крім поцілунків з дівчатами. Гай зазначає, що дав би йому медаль.

"Кохайтеся чорнобриві та не з моско...."(Т.Г. Шевченко). Питання до служб, які це робили. Вам не соромно? А потім у нас буде свій "Крокус"? Тьфу", – наголосив Мирослав Гай.

Частина підписників погодилася з думкою захисника, але не усі.

“Угу, давай дамо ордена звичайному бабію, який в службовий час баб у себе в кабінеті тягає... Що там у нас по неуставним взаєвідносинам пане майор?)”, — написав чоловік.

Телеведучий та блогер Богдан Процигшин пожартував про так звану "книгу обліку поцілунків особового складу".

У Мережі обговорюють скандал із поцілунками військкома

"Всі вже завели? (книгу – ред)", – іронічно написав він.

Під його постом люди з гумором коментують:

“Тест на батьківство треба робити безкоштовно таким донжуанам”

“Із забороною одиночного цілування ознаймлена(-ий).

“Треба в “Дії”

“Це челендж?”

“В побуті книга “цьомки-бомки”

Військова Ярина Чорногуз стала на захист чоловіка. Вона виклала фото на підтримку "військових з ТЦК, проти яких ведеться російськими ресурсами дискредитаційна кампанія, аби зірвати мобілізацію та швидше нас окупувати через нестачу особового складу".

"Ми з моїм чоловіком, який також більше ніж три роки як мій побратим, цілуємося в серебрянському лісі за копанням бліндажа. Прилягли, бо почали крити. Це, здається, літо 2023. І ви в ТЦК теж цілуйтесь побільше – і побільше присилайте толкових копачів бліндажів. Свободу любові на війні, так би мовити", – пише захисниця.

Вона закликала публікувати більше "фото з цьомками". Мовляв, потім буде що "показувати дітям, щоб кривилися".

“Якщо в організації бл***тво — це норма, тоді цій організації п***єц, і про ефективність не**й говорити. Мені на його особисте пофіг, най Бог помагає. Але якби це не було на робочому місці, то і посту б не було по дескридитації. Є така хр**ь як етика на робочому місці, якщо хтось її зжував, то сорі”, — пише користувач.

Інший додав, що помилково захищати військкома, який за один день “перецілувався” з 5 різними дівчатами. Щобільше, у нього є жінка.

Заклик Чорногуз прокоментував військовий Віктор Трегубов. За його словами, не усі мають змогу влаштовувати особисте життя на фронті.

"Ви такими флешмобами ставите людей в незручне становище! От в мене в підрозділі зараз з жінок хіба дружина побратима. Ладно я ще кота знайду, а іншим що, замполітів цілувати?", – висловився він.

Скандал довкола поцілунків військкома, коментарі у Мережі

Жартлівливо оцінив те, що сталося, політолог Віталій Кулик.

“Кажуть, що начальник ТЦК в Рівному, той що цілувався з різними дівчатами, вже визнав усі провини, дав покази на себе і вимагає щоб його негайно закрили в одиночній камері десь в бункері в горах… Бо нарешті ті ціловані дівчата познайомилися одна з одною…”, — написав він.

Поцілунки військкома з різними дівчатами

У свою чергу, журналістка Марʼяна Данилюк-Єрмолаєва наголосила: головне правило на роботі — ніколи не засовуй язики в рота колегам під іконами з Ісусом Христом.

“Заради цікавості подивилась пару інтервʼю того Ярмошевича чисто по роботі — не тупий, військову справу знає. Обʼєктивно не крокодил і був на фронті, він реальний ветеран. Так, трошки бл**ські вайби, але то буває. Судячи з того, як палко його цілувала руда бестія — не думаю, що там прям був примус. Просто не варто економити на готелях, якщо уже так хочеться інтимних пригод”, — зазначила діячка.

Вона також потішилася, що інцидент відбувся за участі лише жінок.

“З мужиками-підлеглими не цілувався і на тому дякую”, — резюмувала дівчина.

Скандал довкола поцілунків військкома, коментарі у Мережі

Користувачі Мережі називають військкома завидним нареченим і вже радять йти у шоу "Холостяк":

"Коли передивився всі сезони проєкту "Холостяк".

"Оце робота у чувака! В Рівному проводять службову перевірку начальника ТЦК через опублікований у відео службовий роман, де він на робочому місці цілується з колегами... Завидний наречений 2024".

"Так він же ж послухав президента і почав готуватися до демографічного буму. А людям усе щось не так".

"Та то вони відпрацьовували техніку штучного дихання".

"Завідую)))".

"Наш рівненський вікінг!"

"Мабуть, відбір до "Віагри" проводив".

"І мені шкода. Ну зробили б зауваження. Для чого викладати в інтернет. Хто по молодості ні з ким не цілувався, хоча й не можна, киньте в мене камінь".

Нагадаємо, напередодні мережею почало ширитися відео, ймовірно, з начальником одного з ТЦК у Рівненській області. Кадри нібито були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

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