"Дуже шкода Васю": замерз чоловік, який голим бігав під Маріуполем, а правоохоронці проїхали повз (відео)

Загиблим виявився відомий у своєму селищі спортсмен.
Неподалік Маріуполя зафільмували чоловіка, який повністю голим бігав засніженими дорогами за мінусової температури. Наступного дня його знайшли мертвим - він замерз.
Відео виклали у соцмережі.
На кадрах видно, як повністю голий та босий чоловік біжить дорогою. Його побачили патрульні, які проїздили повз, і поцікавилися у "бігуна" через гучномовець кілька разів, чи все з ним гаразд, на що він відповів щось незрозуміле і продовжив біг.
"Що трапилося? Зупиніться! – наказав один із поліцейських.
Патрульні вирішили не втручатися, тож проїхали повз. Як повідомляють у соцмережі, вже незабаром чоловіка знайшли мертвим. Він замерз.
З коментарів під дописом стало відомо, що загиблим виявився місцевий спортсмен - гордість селища Василь. 9 років він займався боротьбою і був призером різноманітних змагань, а після травми в нього щось сталося з психікою.
- Царство Небесне. Дуже добрий хлопець. У школі за ним бігала половина дівчат що з першої школи, що з другої.
- Був нормальним, але після травми трохи захворів.
- Дуже шкода Васю. Гордість селища був.
- Займав місця. На 9 травня на змаганнях забрав барана.
У поліції повідомили, що перевіряють обставини, за яких діяли правоохоронці
"Наразі за цим фактом проводиться службове розслідування, а відтак перевіряються всі обставини події. Матеріали розслідування будуть передані в Державне бюро розслідувань", - повідомили у пресслужбі Нацполіції Донецької області.
Нагадаємо, що на Київщині поліцейський скоїв смертельну ДТП, в якій загинуло двоє людей. ДБР проводить розслідування.
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