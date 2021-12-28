"Дуже шкода Васю": замерз чоловік, який голим бігав під Маріуполем, а правоохоронці проїхали повз (відео)

"Дуже шкода Васю": замерз чоловік, який голим бігав під Маріуполем, а правоохоронці проїхали повз (відео)

Загиблим виявився відомий у своєму селищі спортсмен.

Неподалік Маріуполя зафільмували чоловіка, який повністю голим бігав засніженими дорогами за мінусової температури. Наступного дня його знайшли мертвим - він замерз.

Відео виклали у соцмережі.

На кадрах видно, як повністю голий та босий чоловік біжить дорогою. Його побачили патрульні, які проїздили повз, і поцікавилися у "бігуна" через гучномовець кілька разів, чи все з ним гаразд, на що він відповів щось незрозуміле і продовжив біг.

"Що трапилося? Зупиніться! – наказав один із поліцейських.

Патрульні вирішили не втручатися, тож проїхали повз. Як повідомляють у соцмережі, вже незабаром чоловіка знайшли мертвим. Він замерз.

З коментарів під дописом стало відомо, що загиблим виявився місцевий спортсмен - гордість селища Василь. 9 років він займався боротьбою і був призером різноманітних змагань, а після травми в нього щось сталося з психікою.

Царство Небесне. Дуже добрий хлопець. У школі за ним бігала половина дівчат що з першої школи, що з другої.

Був нормальним, але після травми трохи захворів.

Дуже шкода Васю. Гордість селища був.

Займав місця. На 9 травня на змаганнях забрав барана.

У поліції повідомили, що перевіряють обставини, за яких діяли правоохоронці

"Наразі за цим фактом проводиться службове розслідування, а відтак перевіряються всі обставини події. Матеріали розслідування будуть передані в Державне бюро розслідувань", - повідомили у пресслужбі Нацполіції Донецької області.

Нагадаємо, що на Київщині поліцейський скоїв смертельну ДТП, в якій загинуло двоє людей. ДБР проводить розслідування.

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