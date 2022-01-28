Дуже смішна вакансія: компанія в Україні пропонує роботу людині, яка буде сміятися з жартів керівника

Дуже смішна вакансія: компанія в Україні пропонує роботу людині, яка буде сміятися з жартів керівника

За інформацією колективу компанії, працівник має гучним реготом реагувати на жарти керівництва, навіть якщо вони не дуже смішні.

У Мережі одна з компаній, яка працює в Україні пропонує оригінальну вакансію. Їм потрібна людина з хорошим почуттям гумору і заразним сміхом.

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"Веселу" вакансію виклали на сайті з пошуку роботи Work. ua.

Серед вимог: повна зайнятість, дистанційна робота, досвід роботи від 1 року, вища освіта.

"СЕО компанії потрібна людина "з приголомшливим почуттям гумору". Наш керівник сильно переживає, коли на його жарти у спільних чатах немає реакцій. Ці хвилювання осідають важким вантажем на культурі компанії, а також бонусному фонді, у зв'язку з чим ми терміново шукаємо людину, яка підтримуватиме настрій керівника та його віру в блискучий талант", - йдеться в оголошенні.

До обов'язків працівника належить перегляд та швидка реакція на жарти CEO у загальному чаті у Телеграмі та Слаку. Гучно сміятися у відповідь на жарти СЕО на онлайн-мітингах, вміти підтримати розмову на тему кріптовалют, активно розширювати групу співробітників, лояльну до гумору СЕО.

Вимоги:

"Ви маєте розуміти, що робите. Дзвінкий та заливний сміх для того, щоб розгойдувати решту. Прикріпіть, будь ласка, аудіозапис вашого сміху до цього відгуку. Буде перевагою досвід участі у КВК або стендап-шоу. Увага! Ваша посада офіційно звучатиме як "менеджер з інновацій", і ніхто в компанії, включаючи СЕО, не повинен здогадуватися про вашу справжню функцію. Підписання NDA з великими штрафами є обов'язковим", - повідомляють роботодавці.

Скільки платитимуть за заразний сміх і почуття гумору, не повідомляється.

Нагадаємо, що айтівець Богдан Мельник дістав відмову від потенційного роботодавця через небажання пошукача розмовляти з колегами в київському офісі російською мовою. Рекрутка, яка проводила перший етап співбесіди, дізнавшись про це, переговори з потенційним працівником відразу припинила.

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