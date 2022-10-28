Дуже тепла субота та дощова неділя: якою буде погода в останні вихідні жовтня

Погода очікується у більшості регіонів хмарною та хмарною з проясненнями.

Останні вихідні місяця, 29-30 жовтня, в Україні будуть переважно теплими.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 29 жовтня в країні буде хмарна з проясненнями та суха погода, лише на півночі Лівобережжя вдень місцями очікується невеликий дощ. Вночі та вранці у західній та східній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°, у східних областях вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У неділю, 30 жовтня, подекуди посвіжішає - температура трохи знизиться на заході та півночі. Також в деяких областях пройдуть дощі.

У Києві 29 жовтня також буде без опадів, 30 жовтня можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у суботу вночі 7-9°, вдень 15-17°, у неділю вночі очікується на рівні 10°, а вдень буде 13-14°.

Як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, субота буде дуже теплою в Україні з температурою від 14-19°, а от в неділю трохи похолоднішає. Проте, за її словами "мінусів" навіть вночі не видно".

29 жовтня також ймовірний дощ, переважно, невеликий, у західних та північних областях. На решті території - без опадів, а на півдні навіть очікується сонячна погода.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що тепла погода в україні протримається аж до 4-6 листопада. Після чого різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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