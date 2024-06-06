"Дуже важливий відбір кандидатів": нардеп назвав проблеми працівників ТЦК, які часто конфліктують з громадянами

Ретельний відбір зробить мобілізацію більш ефективною та вибудує довіру суспільства до ТЦК та СП.

Для того, аби уникнути конфліктних ситуацій між працівниками ТЦК та громадянами, до військкоматів потрібно залучати кандидатів з урахуванням їхнього психологічного стану.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив нардеп та волонтер Руслан Горбенко.

Як зазначається, останнім часом в нашій державі виникає все більше конфліктів між працівниками ТЦК та громадянами. Для того, щоб таких випадків було менше, потрібно проводити ретельний відбір кандидатів до військкоматів.

"Наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів. Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними", - вважає депутат.

Він також додав, що ретельний відбір зробить мобілізацію більш ефективною та вибудує довіру суспільства до ТЦК та СП. Водночас військовослужбовці можуть застосовувати силу стосовно порушників.

"Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби", - підкреслив Горбенко.

Нагадаємо, що в Києві біля метро “Хрещатик” сталася бійка між військовослужбовцями ТЦК та цивільним чоловіком.

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