Дуже винахідливо: російський солдат намагався відбитися від дрона пляшкою (відео)

Природньо, що окупанти в Україні доходять до крайньої точки відчаю.

Так, один із солдатів армії РФ намагався врятуватися від атаки дрона ЗСУ. Для цього жалюгідний "воїн" використав пластикову пляшку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський солдат намагався відбитися від дрона пляшкою

На щастя, усі спроби окупанта виявилися марними. Після вправних дій ЗСУ він таки відправився на "концерт до Кобзона".

Раніше бійці 1-ого батальйону бригади "Азов" НГУ здійснили наліт на ворожі позиції й зачистити їх. Штурм укріплень окупантів провели три піхотні тактичні групи.

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