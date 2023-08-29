"Дуже запекла боротьба": Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Події на фронті розвиваються доволі динамічно на всіх напрямках, але вся ця динаміка зазвичай у текстах і у відео звучить як "тривають важкі бої". Здається, що ці новини повторюються, насправді ж там дуже активно розвивається ситуація.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ситуація активно розвивається

За словами Маляр, українські воїни непогано просуваються на Бахмутському напрямку. Це дуже дошкуляє ворогу, тому він намагається перемикнути наші зусилля на інші ділянки.

"Ми рухаємося по південному флангу, вийшли і так вже на багато пануючих висот і ворог там у пасці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту пересуватися теж не можуть", – стверджує заступниця голови Міноборони.

Найбільше зараз говорять про бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Там дійсно тривають запеклі бої. При цьому ЗСУ потрохи просуваються, там є певні успіхи.

"Що ж до Куп'янсько-Лиманського напрямку, саме туди ворог намагається відволікати сили й наші підрозділи. Вони для себе прийняли рішення, що вони будуть всіма силами намагатися рухатися вперед саме по тих напрямках… Почалась дуже висока їхня активність: там і обстріли тисячами були, і війська вони підтягнули. Наші їх дуже потужно зупинили і знищили. Вони відновлюються, здійснюють там зараз перегрупування і не полишаються своїх планів туди рухатися", – пояснила Маляр.

Наступ ворога на Авдіївському та Мар'їнському напрямку триває, фактично, з минулого літа. І там не просто бої, а дуже запекла боротьба – двох потужних противників.

"Вони (ЗСУ, – ред.) там стоять дуже сильно і ворог Мар'їнку під контроль взяти не може… це вже майже рік триває… Авдіївку вони хочуть оточити… навіть не збираються туди заходити, бо вони бояться зав'язнути у таких боях як у Бахмуті. По суті, Авдіївка і Мар'їнка – це один з епіцентрів на сході. У нас основний напрямок наступу – південь. Ворог в обороні – це означає, що ми там здійснюємо наступальні дії", – зауважила заступниця міністра оборони.

Зараз точиться чимало дискусій та російських ІПСО, мовляв, "от не так швидко, як хотілось". В когось є розчарування.

"Чесно, це розмови для цивільних. Так, як ідуть зараз бойові дії, їх просто по-іншому зараз вести не можна. Якщо тривають так довго бої і якщо так довго йде, наприклад, якась операція – це просто означає, що обидві сторони доволі потужні", – наголосила Маляр.

Звичайно, у росіян набагато більше людей і техніки, це неспівмірно. Тож питання не в тому, наскільки ми просунулись, а в самому факті того, що ми просуваємося. "Тому що коли у ворога більше людей і більше зброї, то по всій військовій науці просуватися неможливо, а ми робимо диво і просуваємося", – резюмувала Маляр.

Нагадаємо, російські окупанти відступають на Запорізькому напрямку. Усе через прорив Збройних сил України ворожої лінії оборони

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