"Дуже засмучені, діти плачуть": подробиці загибелі 6-річного хлопчика під Дніпром

Місцеві жителі припускають, що дитина могла впасти в річку з містка.

У Дніпропетровській області у річці Солона знайшли тіло 6-річного хлопчика. Зранку дитина пішла до школи, аде додому так і не повернулася. Рідні хлопчика забили на сполох і повідомили до поліції. Впродовж кількох годин його шукали правоохоронці та місцеві жителі, а згодом тіло дитини виявили на поверхні водойми під кригою за 15 метрів від берега. Хлопчик потонув.

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Подробиці трагедії розповідає OBOZREVATEL.

Міг впасти з містка

Трагедія сталася в селі Новопавлівка Межівського району. 6-річний Ярослав зранку пішов до школи, а потім пішов до бабусі, але до неї так і не дійшов.

Як розповідає одна з місцевих мешканок, щоб потрапити до бабусі, дитина мала перейти річку.

"Вона у нас начебто мілка, через неї перекинутий саморобний місток. Можливо, він з нього впав. Чому – ніхто поки не знає. Задивився, посковзнувся – важко сказати. Але шукали його кілька годин, вже всі місцеві підключилися. А потім рибалки взяли човен і попливли оглядати річку. Так його і знайшли", – розповідає вона.

Волонтери з павлоградської групи "Пошук зниклих людей" розповідають, що до них по допомогу у пошуку дитини звернулися правоохоронці, але доїхати вони не встигли - хлопчика знайшли.

В сільській раді Новопавлівки відмовилися пояснити, в якому стані місток, яким могла проходити дитина.

Був відкритою та доброю дитиною

Ярослав був не єдиною дитиною у сім'ї у нього є ще молодша сестричка. Минулого року хлопчик пішов до першого класу, а 30 березня мав святкувати свій 7-й день народження.

Мама одного з однокласників розповідає, що він був дуже відкритою і доброю дитиною.

"Йому подобалося вчитися, він такий старанний. У них минулого року був випускний у садочку, він там також брав участь у виступі. Я спочатку почула, що хтось у нас зник у селі, але не знала, що Ярослав. Говорили, що маленький хлопчик. І вже надвечір стало відомо, що це однокласник і його знайшли в річці. Ми дуже засмучені через його загибель, діти плачуть", – каже жінка.

Батьки Ярослава працюють на місцевому агропідприємстві. В селі про родину відгукуються позитивно.

Нагадаємо, що у Нікопольському районі у селі Капулівка на річці Чортомлик втопився чоловік. Він пірнув у ополонку і пішов під лід.

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