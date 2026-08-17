Два BMW знесли літню терасу в центрі Києва: один із учасників ДТП уже збивав на смерть дитину

ДТП у Києві / © Поліція Києва

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У понеділок, 17 серпня, у центрі Києва сталася велика аварія. Через зіткнення двох позашляховиків один із них розтрощив літній майданчик кафе.

ТСН зібрав усі подробиці про ДТП.

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ДТП у Києві 17 серпня — що відомо

Аварія сталася близько 11:30 у Печерському районі на вулиці Великій Васильківській, неподалік Палацу «Україна». Початково у Мережі з’являлася інформація про участь лише однієї машини. Проте у відділі комунікації поліції Києва редакції ТСН.ua підтвердили, що зіткнулися два автомобілі бренду BMW.

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На фото та відео з місця події видно, що одна з автівок після удару влетіла на літню терасу кафе, знісши навісні конструкції. Друга машина перекинулася й залишилася лежати поруч із входом.

Аварія в Києві / © Поліція Києва

За попередньою інформацією поліції Києва, 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги, порушив вимоги знаків «Дати дорогу» та «Рух праворуч». У результаті цього він зіткнувся з BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка.

Від зіткнення BMW X3 вилетів на літній майданчик закладу та перекинувся. На щастя, ніхто з відвідувачів ресторану чи пішоходів на тротуарі не постраждав.

Унаслідок аварії травмувався 36-річний керманич BMW X3. Його у задовільному стані госпіталізували до медустанови, де у нього також відберуть аналізи на стан сп’яніння. Водій BMW X7 за результатами огляду на місці був тверезим. Поліція проводить перевірку для правової кваліфікації події.

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Що відомо про водіїв та учасників аварії

За даними джерел в правоохоронних органах, серед учасників події є колишній «смотрящий» за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу (УАФ) Богдан Городнюк.

Співрозмовники видання зазначили, що Городнюк зазнав травм і йому надають необхідну медичну допомогу. Водночас у Островського перевірка приладом «Драгер» на місці аварії не виявила ознак алкогольного сп’яніння.

Аварія у Києві. / © Поліція Києва

Варто зазначити, що Кирило Островський уже фігурував у резонансній смертельній аварії. У липні 2018 року в Києві за кермом позашляховика він на пішохідному переході збив 10-річну дитину, яка загинула від отриманих травм. Тоді йому висунули підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення потерпілого в небезпеці.

З’явилося відео моменту зіткнення: подробиці

Згодом поліція Києва оприлюднила відеозапис моменту аварії.

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Дата публікації 16:58, 17.08.26 Кількість переглядів 42 Аварія в центрі Києва: водій порушив правила та тараном влетів у кафе

Зеленський відреагував на ДТП: що заявив президент

На дорожньо-транспортну пригоду в столиці відреагував президент України Володимир Зеленський.

«За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити право бути водієм», — заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на необхідності «посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя».

«Потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати зміни», — підкреслив президент.

ДТП у Києві 17 серпня / © скриншот з відео

ДТП в Україні — останні новини

Нагадаємо, що смертельна аварія на Солом’янці сталася 5 червня. Тоді «Мерседес» на великій швидкості намагався обігнати інші машини смугою громадського транспорту, але влетів у підземний перехід із людьми. Унаслідок ДТП загинули четверо людей, зокрема 12-річний Гриша Глушич, який повертався зі школи.

Також ми писали, що на Житомирському шосе 24-річний керманич Audi врізався у вантажівку з причепом — унаслідок зіткнення його 27-річна дружина та дворічна дитина загинули на місці, а сам водій потрапив до лікарні.

А на Львівщині 68-річний керманич Mercedes-Benz Sprinter п’яним виїхав на узбіччя та збив на смерть 38-річного пішохода. Загиблий був діючим військовослужбовцем ЗСУ, який перебував у відпустці. Трагедія сталася на очах у його 17-річного сина.

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