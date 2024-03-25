Два дні без їжі та теплого одягу: у горах Закарпаття прикордонники врятували заблукалих "альпіністів"

Молодики прямували до Румунії та заблукали, їх знайшли за три кілометри до кордону.

У горах Закарпаття прикордонники врятували заблукалих "альпіністів".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Протягом двох діб троє молодиків без спорядження та запасів їжі "торили" дорогу до Румунії, але заблукали й близько 3 км до кордону дійти не спромоглися. Втім, потрапили на очі прикордонникам, тож тим довелося "туристів" нагодувати та відігріти, перш ніж скласти на них адмінпротоколи", – йдеться у повідомленні.

Раніше на Закарпатті двоє молодиків намагалися перетнути кордон, видаючи себе за підлітків.

Нагадаємо, на Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються вплав переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною.

Нещодавно на Закарпатті у річці Тиса виявили тіло 33-річного харків’янина. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це вже 22-й випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією.

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