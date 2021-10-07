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Два дні не виходила з будинку: в Херсонській області син вбив рідну матір

Два дні не виходила з будинку: в Херсонській області син вбив рідну матір

pixabay.com

Пенсіонерка отримала смертельні травми.

До Генічеської районної лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували 75-річну жительку одного з сіл Генічеської територіальної громади. Вчора від отриманих травм вона померла. 

Про це повідомили у поліції.

Слідчими та оперативниками територіального підрозділу поліції встановлено, що тілесні ушкодження жінці спричинив її 42-річний син. 

Кілька днів тому в чоловіка із жінкою виник конфлікт, в ході якого син відлупцював матір. Побита жінка два дні не виходила з дому і односельці за її адресою викликали "швидку допомогу". 

Жінка була госпіталізована до реанімаційного відділення, однак вчора пенсіонерка померла. У потерпілої стався крововилив у мозок.

Затриманому оголошено підозру у вчиненні злочину. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Мирнограді зловмисники увірвалися до приватного будинку, вбили чоловіка та заволоділи грошима його літнього батька. 

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