Два дні не виходила з будинку: в Херсонській області син вбив рідну матір

Пенсіонерка отримала смертельні травми.
До Генічеської районної лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували 75-річну жительку одного з сіл Генічеської територіальної громади. Вчора від отриманих травм вона померла.
Про це повідомили у поліції.
Слідчими та оперативниками територіального підрозділу поліції встановлено, що тілесні ушкодження жінці спричинив її 42-річний син.
Кілька днів тому в чоловіка із жінкою виник конфлікт, в ході якого син відлупцював матір. Побита жінка два дні не виходила з дому і односельці за її адресою викликали "швидку допомогу".
Жінка була госпіталізована до реанімаційного відділення, однак вчора пенсіонерка померла. У потерпілої стався крововилив у мозок.
Затриманому оголошено підозру у вчиненні злочину. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Нагадаємо, у Мирнограді зловмисники увірвалися до приватного будинку, вбили чоловіка та заволоділи грошима його літнього батька.