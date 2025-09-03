Два дні шукала господаря на руїнах будинку у Києві: стала відома доля собаки Джессі

Джессі з Києва / © скрін з відео

Історія собаки Джессі, яка не залишала руїни будинку у Києві, де загинув її господар, отримала щасливий фінал. Її повернули додому — у родину її улюбленого господаря.

Про це повідомляє ДСНС.

Щемлива історія Джессі

Після моторошного удару по Києву 28 серпня Джессі не залишала місце атаки два дні. Вона до останнього сподівалася, що її рідну людину врятують. Та все марно.

Спершу Джессі прихистили рятувальники ДСНС, належним чином подбавши про засмученого друга людини. У них вона отримала дах, тепло і турботу. А згодом на Джессі очікував найкращий подарунок. Так, вона повернулася до своєї справжньої родини — сина то онучки загиблого господаря.

На щастя, у неймовірної Джессі знову є домівка. Там її люблять, там жила саме її Людина, якій вона була вірна завжди. До самої смерті й після неї.

«Життя триває! Історія Джесі — про біль, але й про надію, любов і незламний зв’язок, який дарує віру у світло», — зазначили у ДСНС.

Як ми писали раніше, кривавий удар РФ по Києву 28 серпня вбив та поранив десятки людей. Серед загиблих — господар собаки Джессі, яка перебувала на місці обстрілу, шукаючи свою найріднішу людину. Він працював охоронцем і чергував на стоянці під час атаки.

Рятувальники допомогли не лише постраждалим людям, а й наляканим тваринам. Зокрема, вони забрали до себе Джессі.

Попереду у чотирилапої мало бути обстеження стану здоров'я, вона поступово адаптовуватиметься до нового середовища.